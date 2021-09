Napoli-Juve, CorSera: "Sfida di superstiti. Allegri, approccio da Next Man Up"

Una sfida di superstisti, definisce il Corriere della Sera, la gara di stasera tra Napoli e Juventus. Massimiliano Allegri rinuncia a tutti i sudamericani, impegnati tra voli intercontinentali e coincidenze e la Juve arriva al Maradona per la sfida col Napoli quasi dimezzata. Ma il messaggio del tecnico bianconero è chiaro: un approccio da «Next Man Up», avanti il prossimo, il titolo di un bel libro di John Feinstein, sul football americano. Dove ogni giocatore può infortunarsi in qualsiasi momento, e allora tutti devono essere pronti e allenati, per essere subito al top.