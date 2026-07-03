Il Napoli può lasciare il ritiro in Abruzzo per il 1° agosto: così sarà celebrato il Centenario

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Il Napoli prepara il Centenario con eventi speciali: il 1° agosto si terrà una celebrazione in piazza e forse ci sarà anche la squadra.

Il Napoli si prepara a vivere una stagione storica, quella del Centenario, con un calendario di iniziative che accompagnerà il club per l'intera annata. Dopo la presentazione del nuovo logo corporate, sono stati annunciati i primi progetti celebrativi: dal film dedicato alla storia azzurra, atteso nei cinema in autunno, alla collaborazione con Treccani, passando per il progetto "Momenti Azzurri" e il ritorno del "Corsiero del Sole". Intanto cresce l'attesa anche per la presentazione di Massimiliano Allegri, che potrebbe avvenire il 14 luglio al Teatro San Carlo.

Festa per il Centenario SSC Napoli: le possibili iniziative

La prossima settimana saranno svelate la nuova maglia home, che verrà presentata a bordo della Msc World Europa, e la campagna abbonamenti, con un tetto di circa 25 mila tessere. Il 31 luglio il tifo organizzato celebrerà i "Cento anni d'amore", mentre il 1° agosto il club sta lavorando, insieme a Comune e Regione, a un grande evento in Piazza del Plebiscito, con la possibile partecipazione della squadra e di alcune leggende azzurre. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.