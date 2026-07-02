Allegri, presto incontro con ADL. Sta già cercando casa a Napoli

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È già partito il conto alla rovescia per l’arrivo in città di Max Allegri, che nelle prossime ore dovrebbe raggiungere il capoluogo campano per prendere confidenza con il centro sportivo di Castel Volturno. L’allenatore ha già iniziato a cercare una nuova abitazione e si prepara a un fine settimana tra vacanza e lavoro con il presidente Aurelio De Laurentiis, durante il quale, dopo la firma e l’annuncio ufficiale, verranno impostate le linee guida del prossimo ciclo tecnico. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica in vista del possibile approdo del tecnico nelle prossime ore atteso in città tra entusiasmo e grande curiosità dell’ambiente azzurro nelle prossime ore decisive anche

Conto alla rovescia per il nuovo Napoli

L’ex allenatore rossonero Max ha grande voglia di riscatto dopo la recente delusione vissuta sulla panchina del Milan e guarda a questa nuova esperienza come a un’occasione di rilancio. Il progetto che gli è stato proposto dal Napoli prevede un contratto triennale, con l’obiettivo di proseguire il rapporto fino al 2029, in un’ottica di continuità e costruzione a lungo termine.