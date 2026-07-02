La FIGC vuole Conte, ma chi gli paga l'ingaggio? Chiesto aiuto alla Serie A: club divisi

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Conte è il grande obiettivo della Nazionale, ma il nodo economico esiste. I club di Serie A sono divisi sull'ipotesi di sostenere parte dell'ingaggio

Il nome di Antonio Conte continua a essere al centro delle riflessioni della FIGC per la panchina della Nazionale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'ex allenatore del Napoli resta il candidato preferito da diversi dirigenti del calcio italiano, ma la trattativa si intreccia con i limiti economici della Federazione. Nel frattempo, il presidente Giovanni Malagò è al lavoro per definire il nuovo organigramma federale, tra i dubbi legati al possibile ruolo di Paolo Maldini come direttore tecnico e la scelta del prossimo commissario tecnico.

Marotta propone l'aiuto della Serie A, ma i club frenano

Secondo il Corriere della Sera, il presidente della Lega Serie A Giuseppe Marotta ha annunciato la volontà di portare nell'assemblea del 23 luglio una proposta per individuare un sostegno economico della Lega a favore della FIGC, considerando che il budget federale "non permette voli pindarici". L'idea sarebbe quella di fornire un aiuto indiretto per consentire alla Federazione di puntare su un profilo di alto livello come Conte.

Conte aspetta, ma resta il nodo economico

L'ipotesi, però, non convince tutti. Diversi club, soprattutto quelli di dimensioni più contenute, non sarebbero favorevoli a contribuire economicamente all'ingaggio del futuro ct. Anche la strada di un eventuale sostegno da parte degli sponsor, al momento, viene considerata poco percorribile. Conte, dal canto suo, avrebbe messo in stand-by le altre offerte ricevute, ma sotto i quattro milioni di euro netti a stagione non sarebbe disposto neppure ad avviare una trattativa. Un ostacolo che rende la corsa alla panchina della Nazionale ancora tutta da decifrare.