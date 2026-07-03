Retroscena Allegri: guardando il Belgio, si sta convincendo di una cosa

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Il Mondiale può influenzare le scelte di Allegri tra Lukaku e De Bruyne: il tecnico sta osservando le prestazioni dei due belgi.

Massimiliano Allegri osserva con attenzione il Mondiale anche per programmare il futuro del Napoli. Secondo quanto riferisce Il Roma, il tecnico azzurro starebbe valutando le prestazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne in vista della prossima stagione, con il centravanti belga che, al momento, avrebbe guadagnato posizioni nelle gerarchie.

Lukaku avanti, De Bruyne può essere sacrificato?

Come riporta Il Roma, le recenti prestazioni dei due nazionali belgi avrebbero spinto Allegri a considerare Lukaku più funzionale al progetto tecnico del Napoli 2026/27. Sullo sfondo ci sarebbe anche una valutazione di natura economica: De Bruyne percepisce un ingaggio da circa cinque milioni di euro e un'eventuale partenza consentirebbe al club di reinvestire quelle risorse sul mercato. Inoltre, a centrocampo il Napoli dispone di diversi profili giovani, mentre in attacco le alternative sarebbero più limitate. Oltre a Rasmus Hojlund, infatti, resta Lorenzo Lucca, che secondo il quotidiano troverà sistemazione altrove.