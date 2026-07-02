McTominay può migliorare ancora con Allegri: tre esempi alla Juventus fanno sorridere

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Scott McTominay si gode le vacanze, ma con Allegri può vivere una stagione ancora più prolifica: ci sono già gli esempi.

Scott McTominay si sta concedendo qualche giorno di relax negli Stati Uniti insieme alla fidanzata Cam, archiviata l'esperienza al Mondiale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese rientrerà presto a disposizione del Napoli per iniziare la sua prima stagione agli ordini di Massimiliano Allegri.

Allegri e i centrocampisti con il gol nel sangue: McTominay il prossimo?

Ci sono buoni motivi per pensare che McTominay possa migliorare ulteriormente il rendimento della scorsa stagione. Allegri, infatti, ha spesso valorizzato i centrocampisti capaci di inserirsi in zona gol: è successo con Paul Pogba, autore di 20 reti nelle prime due stagioni con il tecnico alla Juventus, con Sami Khedira, arrivato a quota 21 gol in bianconero, e con Miralem Pjanic, che ha chiuso la sua esperienza con Allegri segnando 19 reti anche grazie a un impiego più avanzato.