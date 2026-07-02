C'è un motivo su tutti per cui ADL ha scelto Allegri: ha fatto meglio del Napoli
La Champions League resta il grande obiettivo del Napoli e, secondo Tuttosport, è anche uno dei motivi che hanno spinto Aurelio De Laurentiis ad affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Il presidente azzurro avrebbe individuato nel tecnico livornese il profilo ideale per aumentare la competitività della squadra nella massima competizione europea.
Un'esperienza superiore alla storia del Napoli in Champions
Allegri può vantare già 100 panchine in Champions League, mentre il Napoli, nella sua storia, ne ha disputate complessivamente 74. Un dato che sottolinea il bagaglio internazionale dell'allenatore, chiamato a guidare gli azzurri anche in Europa. A favorire il nuovo corso c'è inoltre il rapporto consolidato con il direttore sportivo Giovanni Manna, con cui Allegri aveva già lavorato durante l'esperienza alla Juventus.
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