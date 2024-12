Napoli-Lazio, probabili formazioni CdS: tornano i big, Baroni rischia sia Dia che Tavares!

C'è ancora la Lazio per il Napoli, dalla Coppa Italia al campionato, dall'Olimpico al Maradona. Ma, soprattutto, dalle seconde linee ai titolarissimi: undici cambi in Coppa Italia, altri undici per il match di stasera, in cui torneranno i big. In casa Lazio, invece, Marco Baroni è pronto a rischiare subito dall'inizio sia Dia che Tavares, assenti giovedì scorso. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.