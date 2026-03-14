Il Napoli imbattuto al Maradona: la fortezza che può valere la Champions

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Il Maradona è diventato una fortezza impenetrabile: 461 giorni senza sconfitte in campionato, un record che vale la rincorsa alla Champions League.

Stadio Maradona fortezza Champions: 461 giorni senza sconfitte in Serie A

Dal 8 dicembre 2024 il Napoli non perde in campionato tra le mura amiche: 24 partite, 17 vittorie e 7 pareggi in un impianto che, nonostante l'età, continua a fare la differenza. Vecchio, crepato, fuori dal tempo — eppure magico. Lo stadio Diego Armando Maradona è tutto questo e molto di più. Quella che all'apparenza è una struttura da rifare custodisce un tesoro nascosto: l'imbattibilità casalinga del Napoli in campionato, che resiste dal 8 dicembre 2024. Sarebbero 461 giorni oggi, sarebbero ventiquattro partite, diciassette vittorie e sette pareggi. Un fortino costruito mattone dopo mattone davanti a una curva quasi mai sotto i cinquantamila spettatori, capace di trasmettere emozioni vere nonostante le crepe e il degrado. Trentuno dei cinquantasei punti della stagione sono arrivati tra queste mura, a conferma che il Maradona non è solo uno stadio: è un vantaggio competitivo.

Napoli, sei finali per la Champions: il Lecce apre il mini-campionato che vale 50 milioni

Con trenta punti ancora in palio, il Napoli deve difendere il terzo posto che garantisce l'accesso alla Champions League: sei sfide decisive, a partire da quella odierna contro il Lecce. Inizia oggi al Maradona il mini-campionato più importante della stagione azzurra. Sei partite, trenta punti in palio, un obiettivo chiarissimo: difendere il terzo posto che vale una cinquantina di milioni di euro garantiti dalla Champions League. Il Lecce apre la sfilata, prima che il destino si compia attraverso le sfide contro Milan, Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese. Un percorso ad ostacoli che richiederà il meglio del Napoli, chiamato a confermare sul campo di essere una squadra forte sul serio — e non solo sulla carta.

Napoli, due scudetti in tre anni e ora la Champions: il Progetto di De Laurentiis parla chiaro

Campione d'Italia due volte in tre anni, il Napoli è espressione di un progetto solido e credibile: adesso l'obiettivo è conquistare un posto stabile nel calcio europeo che conta. Non è un caso, è un progetto. Il Napoli che si presenta a queste sei finali di stagione è la stessa squadra che ha vinto lo scudetto due volte in tre anni, che ha mantenuto la rotta anche quando mancavano De Bruyne, Anguissa, Lukaku e Gilmour, che non ha mai smesso di credere in ciò che fa. Ventidue anni di storia recente raccontano una crescita coerente e ambiziosa, e l'imbattibilità del Maradona ne è la sintesi più eloquente. L'Europa dei Grandi non è un miraggio: è l'approdo naturale di un club che ha costruito, mattone dopo mattone, le fondamenta per entrarci — e restarci.