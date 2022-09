Napoli mai solo: già sold out i settori ospiti di Amsterdam e Cremona

Per i prossimi impegni in trasferta della squadra di Spalletti, come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è già stato raggiunto il sold out.

"Il Napoli non sarà solo neppure in trasferta: sono andati a ruba i 2600 biglietti destinati ai napoletani per la sfida con l'Ajax alla Johan Cruijff Arena di martedì così come i 2400 per la partita di Cremona del 9 ottobre" si legge sul quotidiano.