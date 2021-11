Napoli-Milan, lotta senza tregua: il calendario a confronto fino al Natale

Da Milano, il 21 novembre, a Milano, il 19 dicembre, la squadra partenopea giocherà 6 partite, ma la prima e l’ultima saranno le più significative. SI parla del calendario infuocato che attende il Napoli sull'edizione odierna di Tuttosport, che mette a confronto il cammino degli azzurri con quello del Milan.

"C’è da sfidare in primis i campioni d’Italia in carica e mossi dal desiderio di battere una delle due capoliste per ridurre lo svantaggio a -4 e rilanciarsi in chiave tricolore. E chissà le due squadre quanti punti riusciranno a prendere dei 15 previsti nelle 5 sfide che precederanno il testa a testa del 19 dicembre. La squadra di Spalletti giocherà in trasferta con Inter e Sassuolo, mentre avrà tre match casalinghi contro Lazio, Atalanta ed Empoli. Il Milan, invece, andrà a giocare in casa di Fiorentina, Genoa e Udinese, mentre al Meazza ospiterà Sassuolo e la Salernitana: la prospettiva rossonera è più positiva di quella a cui guarda il Napoli".