"Napoli non ci aiuta", Gattuso fa autocritica per le gite in barca o al mare prima del Barcellona

"Napoli non ci aiuta" ha detto Gennaro Gattuso dopo la vittoria sul Sassuolo, chiaro riferimento alla bellezza della città che offre tanto in termini di turismo. I calciatori, nel tempo libero, vanno in barca, si godono il mare. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "E così l’allarme lo lancia lo stesso Rino Gattuso, non un’accusa, ma quasi un’autocritica, o meglio ancora una esortazione a trovare la concentrazione giusta e stringere i denti per ambire a un traguardo di prestigio in Champions".