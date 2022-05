Napoli non lascia sola la squadra all'ultimo turno: quanti tifosi azzurri sono previsti al Picco

I tifosi del Napoli non lasciano la squadra sola neanche nell'ultimo appuntamento stagionale in cui non ci si gioca nulla.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I tifosi del Napoli non lasciano la squadra sola neanche nell'ultimo appuntamento stagionale in cui non ci si gioca nulla. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli davanti a 1600 tifosi in trasferta chiuderà il suo percorso con la qualificazione alla Champions in tasca e le emozioni d’addii illustri, come Insigne e Ghoulam protagonisti proprio di una staffetta per la fascia da capitano".