Napoli-Parma, probabili formazioni CdS: Lozano torna sulla fascia, confermato Elmas

Rino Gattuso non ha tanti dubbi di formazione per la partita contro il Parma in programma per oggi alle 18. In difesa si rivedrà Di Lorenzo a destra, con Mario Rui a sinistra e Hysaj in panchina. Tra i pali confermato Ospina, così come Elmas nella mediana a tre con Demme e Zielinski. Lozano torna sulla fascia dopo un match da centravanti, dal momento che Petagna ha recuperato dal problema al polpaccio.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho