Napoli-Pescara, quasi esauriti biglietti in Tribuna: i dettagli

Domani al Patini di Castel di Sangro amichevole tra Napoli e Pescara. Sono già in vendita i tagliandi, duecento saranno destinati ai tifosi del Pescara che si sistemeranno in Curva Sud. I prezzi per i tifosi del Napoli sono simili a quelli della prima amichevole abruzzese contro l'Ascoli: 20 euro la Curva Nord, 25 i Distinti, 30 la Tribuna. Per quest'ultima i biglietti sono già andati a ruba, bisogna affrettarsi per acquistare gli ultimi rimasti. Lo scrive il Corriere dello Sport.