Napoli poco sereno con gli arbitri dopo il Verona: la reazione alla designazione di Doveri
Il clima che accompagna la sfida scudetto contro l’Inter non è dei più sereni in casa Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il club azzurro non ha nascosto il proprio disappunto per le decisioni arbitrali maturate nella gara contro il Verona, costata due punti pesanti al Maradona.
Una situazione che pesa anche nell’avvicinamento alla trasferta di San Siro, dove il Napoli dovrà fare i conti con un contesto già complicato. La designazione di un arbitro di grande esperienza come Daniele Doveri ha rassicurato solo in parte la dirigenza di Aurelio De Laurentiis, che continua a sentirsi danneggiata da alcuni episodi recenti.
Il direttore sportivo Giovanni Manna ha espresso pubblicamente le proprie lamentele ai microfoni della radio partner del club. Nessun commento, invece, da parte di Antonio Conte, che ha scelto la linea del silenzio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro