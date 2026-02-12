Introiti mancanti tra Champions e Coppa: svelata la cifra 'persa' dal Napoli

Si parla di cifre sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Di quelle conquistate dal Napoli in questa stagione ma anche di quelle perse per le eliminazioni tra Champions e Coppa Italia. Il quotidiano scrive: "Eliminato in Champions League, ora anche l’uscita dai quarti di Coppa Italia per mano del Como. Unico trofeo in tasca quello della Supercoppa che ha portato un guadagno di circa 11 milioni di euro. Per il resto un danno economico evidente e che porta la squadra di Antonio Conte a concentrarsi su un unico obiettivo essenziale per le casse societarie azzurre.

Alla luce dell’eliminazione al primo turno dalla Champions, il Napoli perde un introito ulteriore che si aggirerebbe intorno ai 25mln di euro. Un vero colpo per le casse azzurre, che vivono di plusvalenze ma anche di una gestione societaria virtuosa. In ultimo anche l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il Napoli si è fermato ai quarti con un guadagno di 1,2 milioni di euro. Se avesse vinto il trofeo avrebbe portato a casa 7,1 milioni. Ma ora è tempo di voltare pagina e concentrarsi per la rincorsa verso l’Europa che conta".