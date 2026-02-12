C'era una volta il Maradona fortino: a Fuorigrotta il Napoli è uscito da due competizioni

Dalla spinta del Maradona alle amarezze delle ultime settimane: il clima è cambiato in casa Napoli. Quello che era diventato un fortino si è trasformato nel simbolo di una stagione che ha visto sfumare obiettivi importanti. La Champions League si è confermata un tabù per Antonio Conte, mentre la Coppa Italia rappresentava un traguardo concreto, anche per completare una bacheca già ricchissima in Italia.

Quanto allo scudetto, la rincorsa appare ormai lontana: i troppi punti lasciati per strada hanno reso l’impresa quasi irraggiungibile. Ecco perché il quarto posto diventa ora cruciale, non solo sul piano sportivo ma anche economico. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.