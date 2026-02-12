Conte, Repubblica: "C'è una cosa che sta avvelenando il suo stato d'animo"

Cosa sta vivendo e cosa sta provando Conte in questi giorni? Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola che sintetizza lo stato d'animo del tecnico azzurro.

"Martedì aveva sintetizzato il suo stato d'animo utilizzando la mimica alla Mourinho: con la mano destra uno 0 e con quella sinistra un 2. Due titoli a zero per il suo Napoli, ha sottolineato Conte. C'è la sindrome da accerchiamento ad avvelenare lo stato d'animo del tecnico leccese: messo alle corde da una serie di vicissitudini che sembra interminabile: infortuni, blocco del mercato, trasferte vietate e scontro con gli arbitri".