Conte contro Manganiello, spunta un retroscena: ecco cosa c'è scritto sul referto

vedi letture

Tiene banco in casa Napoli il caso legato allo sfogo di Antonio Conte durante la sfida di Coppa Italia persa contro il Como. Gli insulti rivolti all’arbitro Manganiello sono finiti sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, che sta valutando la vicenda. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel referto arbitrale non ci sarebbe traccia dell’episodio più discusso: il direttore di gara sarebbe stato distante dall’azione, mentre il quarto uomo era impegnato in una comunicazione via auricolare. Le immagini televisive, però, avrebbero ripreso chiaramente la reazione del tecnico azzurro, comprensiva di espressioni offensive.

Qualora venissero ravvisati gli estremi per una violazione del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione non dovrebbe andare oltre una giornata di squalifica. L’ipotesi più probabile resta comunque quella di un patteggiamento con ammenda, per chiudere la questione con una multa.