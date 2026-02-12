Futuro Conte, Tuttosport: gestione così pesante non è più sostenibile!
L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro del Napoli e di Antonio Conte, tracciando un primo bilancio su questa stagione: "Il bilancio è magro e nelle segrete stanze del Napoli si sta riflettendo. Su ciò che è stato, ma soprattutto su ciò dovrà essere nel futuro prossimo.
Una gestione cosi pesante non è più sostenibile. Il Napoli ha costruito le sue fortune mettendo su le squadre pezzo per pezzo, comprando a poco e rivendendo a cifre altissime. Come Kvaratskhelia, che ha permesso al club di vincere lo scudetto e poi di fare una plusvalenza da 60 milioni".
