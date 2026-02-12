Infortunio De Bruyne, c'è la data del ritorno in Italia e in campo

di Fabio Tarantino

Kevin De Bruyne sta per tornare. In Italia, al momento. Ci vorrà più tempo poi per rivederlo invece in campo. Ne parla Il Mattino oggi in edicola con le ultime sul centrocampista belga out da fine ottobre. "De Bruyne è atteso a Castel Volturno l'ultima settimana di febbraio (ma in campo torna a fine marzo)", si legge. 

