Infortunio McTominay: la sua presenza domenica non è ancora scontata

Scott McTominay può tornare in campo contro la Roma. Ore decisive queste per la valutazione delle sue condizioni fisiche. Ne parla Il Mattino oggi in edicola.

"Un giorno libero ha concesso Conte ai suoi azzurri. Solo da stamane ci sarà l'inizio della nuova fase della stagione, quella tristemente senza coppe. La prima cosa che il tecnico leccese deve valutare è la condizione di Scott McTominay. Perché, per dirla tutta e subito, la sua presenza domenica sera con la Roma non è così scontata. Certo, considerando che se fosse stato per lo scozzese avrebbe giocato anche con il Como, giusto essere ottimisti. Ma tutto dipende dallo stato del tendine del gluteo: perché i medici lo hanno invitato alla prudenza e a non sottovalutare il problema che non riesce a risolvere da inizio stagione. Dunque, se il dolore dovesse esserci, meglio riposare ancora".