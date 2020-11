Napoli-Roma, probabili formazioni Gazzetta: Demme in mediana, Politano in vantaggio su Lozano

Il Napoli scenderà in campo stasera nel big match contro la Roma e Rino Gattuso deve sciogliere ancora qualche riserva di formazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, Zielinski dovrebbe essere il trequartista alle spalle di Mertens, con Insigne a sinistra e Politano in vantaggio su Lozano per il posto sulla fascia destra. In mediana, vista la squalifica di Bakayoko, ci sarà Demme con Fabian Ruiz. In difesa tornano Manolas e Mario Rui, mentre tra i pali dovrebbe esserci ancora Meret.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko