Napoli senza bomber: il miglior marcatore azzurro ha un terzo dei gol di Vlahovic

Il Napoli un bomber ce l'ha, Victor Osimhen, ma contro l'Inter si è fermato per infortunio e non si vedrà prima del 2021. Solo 5 gol in campionato per lui, che resta il miglior marcatore stagionale. Per cui adesso un bomber al Napoli manca sul serio. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Nella classifica dei marcatori della Serie A comandata da Vlahovic con 15 gol, i primi attaccanti del Napoli a fare capolino sono proprio Victor e l'immarcescibile Mertens con cinque reti. Cinque: la metà di Lautaro e meno della metà della collezione di Immobile (13) e del Cholito Simeone (12). E anzi, a dirla bene, fortuna degli azzurri che Dries abbia ricominciato a segnare nel momento peggiore della squadra; e come lui anche Zielinski. Sì, Ciro e Zielo: toccherà a loro comandare le operazioni offensive di San Siro".