"Scelta suicida sul gol del Parma": bocciatura unanime per Juan Jesus

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Il pareggio tra Parma e Napoli lascia strascichi pesanti, soprattutto per la prestazione di Juan Jesus, finito nel mirino della critica

Il pareggio tra Parma e Napoli lascia strascichi pesanti, soprattutto per la prestazione di Juan Jesus, finito nel mirino della critica. I principali quotidiani sportivi e nazionali sono concordi nel giudicare insufficiente la prova del difensore azzurro, protagonista in negativo già nei primi istanti di gara.

Il giudizio più duro arriva dal Corriere dello Sport, che assegna un 4 e parla apertamente di “scelta suicida sul vantaggio del Parma: ignora Strefezza, il suo uomo, e va a saltare su Elphege con Buongiorno”, sottolineando come non sia stato “l’unico erroraccio nei 45 minuti”.

Sulla stessa linea anche La Gazzetta dello Sport, che lo valuta 5: “legge male il primo lancio e lascia via libera a Strefezza: erroraccio. E fatica su quel lato, tanto che Conte lo toglie dopo un tempo”.

Non si discosta Tuttosport, che conferma il 5 evidenziando le difficoltà nel contenere l’esterno avversario: “in costante difficoltà con Strefezza, chiude troppo e gli concede tanto spazio in occasione del gol”.

Il Corriere della Sera e la Repubblica si fermano a un 4,5, giudizio condiviso anche da Il Mattino, che entra nel dettaglio dell’episodio decisivo: “l’errore in avvio è gravissimo: va inutilmente e gratuitamente a raddoppiare su Elphege lasciando clamorosamente libero Strefezza che si invola e supera Milinkovic”.