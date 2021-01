Napoli-Spezia, probabili formazioni Gazzetta: prima da titolare per Rrahmani! Tornano Meret e Demme

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per la seconda partita in quattro giorni? Dopo la vittoria col Cagliari, domani il Napoli attende lo Spezia al 'Maradona' e l'allenatore azzurro sicuramente attuerà qualche cambio di formazione. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe esordire dal primo minuto Rrahmani (prima presenza in azzurro domenica alla Sardegna Arena) al posto di Maksimovic e dell'infortunato Koulibaly. In porta dovrebbe rivedersi Meret, mentre in mediana Demme farà rifiatare Fabian. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Deiola, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias