Napoli-Verona, probabili formazioni Gazzetta: Fabian ce la fa, torna Politano

Luciano Spalletti ha le idee chiare sulla formazione da mandare in campo nella sfida di stasera contro l'Hellas Verona. Senza Kalidou Koulibaly, l'allenatore azzurro punterà su Juan Jesus, l'unico altro centrale a disposizione. In mediana recupera Fabian, così come Osimhen e Insigne davanti che completeranno il reparto offensivo con Politano, in vantaggio nel ballottaggio con Lozano. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone