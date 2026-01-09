Napoli-Verona, Repubblica: "ADL era di pessimo umore, si sente defraudato di 2 punti!"

Si torna a parlare di Napoli-Verona e delle polemiche arbitrali - per le decisioni del direttore di gara Marchetti e per le scelte dal Var di Marini - sul quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"Dallo stadio di Fuorigrotta è andato via in silenzio – nemmeno il solito tweet – Aurelio De Laurentiis: di pessimo umore per l’accaduto. In tv si è vista invece la reazione scomposta del direttore sportivo Giovanni Manna, seduto in tribuna d’onore, che non è riuscito a trattenere la sua rabbia e ha inveito verso il direttore di gara. Il conto alla rovescia per la sfida al vertice di domenica sera a San Siro con l’Inter non poteva iniziare in modo peggiore. Il Napoli si sente defraudato di due punti".