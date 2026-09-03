Allegri, filo diretto con Politano: "Stai largo". E il Napoli era spesso col 4-5-1

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La trasmissione Bordocam di DAZN ha permesso di ascoltare alcuni dei dialoghi avvenuti a bordocampo tra Allegri e i suoi giocatori durante la sfida contro il Como. Tra i calciatori con cui il tecnico ha interagito maggiormente c’era Politano, al quale Allegri ha rivolto diverse indicazioni già nel corso del primo tempo. Il messaggio dell’allenatore era chiaro: l’esterno doveva rimanere molto largo, occupando stabilmente la fascia e garantendo ampiezza alla squadra. Un’indicazione tattica ripetuta più volte, utile per mantenere gli equilibri e allargare la struttura del Como.

Napoli tra 4-5-1 e 4-4-2: Politano sempre largo

Le indicazioni di Allegri sembravano descrivere un Napoli disposto non tanto con il classico 4-3-3, quanto con un 4-5-1. Politano agiva largo, con Anguissa, Lobotka, McTominay e Lang a completare la linea di centrocampo e Hojlund come unico riferimento offensivo. Non è da escludere, però, una lettura in 4-4-2, con Lang leggermente più vicino a Hojlund. In entrambe le interpretazioni, però, un elemento restava costante: Politano doveva rimanere larghissimo. L’indicazione di Allegri conferma dunque l’importanza attribuita all’ampiezza e alla posizione degli esterni nell’idea tattica mostrata contro il Como.