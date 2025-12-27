Natale 2025, splendido gesto e dono di ADL: il retroscena
TuttoNapoli.net
Un gesto di eleganza e solidarietà da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in occasione delle festività natalizie. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il presidente del Napoli ha voluto rinnovare una tradizione che unisce sport e beneficenza, inviando una maglia personalizzata del club azzurro a consiglieri comunali, membri della giunta guidata da Gaetano Manfredi e a numerosi tifosi “eccellenti”.
Al dono simbolico, De Laurentiis ha affiancato anche una donazione alla Caritas italiana, confermando l’attenzione del patron partenopeo verso iniziative di solidarietà e sostegno sociale, soprattutto in un periodo significativo come quello natalizio.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Elmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Cremonese, Nicola in conferenza: "Napoli galvanizzato dalla Supercoppa, dovremo anche provocarli..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com