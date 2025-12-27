Natale 2025, splendido gesto e dono di ADL: il retroscena

vedi letture

Un gesto di eleganza e solidarietà da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in occasione delle festività natalizie. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il presidente del Napoli ha voluto rinnovare una tradizione che unisce sport e beneficenza, inviando una maglia personalizzata del club azzurro a consiglieri comunali, membri della giunta guidata da Gaetano Manfredi e a numerosi tifosi “eccellenti”.

Al dono simbolico, De Laurentiis ha affiancato anche una donazione alla Caritas italiana, confermando l’attenzione del patron partenopeo verso iniziative di solidarietà e sostegno sociale, soprattutto in un periodo significativo come quello natalizio.