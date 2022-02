Nazionale, i possibili outsiders per gli spareggi: Balotelli ci spera, Politano escluso

Mario Balotelli continua a essere uno dei possibili outsider per i convocati dell'Italia in vista dei playoff di marzo contro la Macedonia del Nord

Mario Balotelli continua a essere uno dei possibili outsider per i convocati dell'Italia in vista dei playoff di marzo contro la Macedonia del Nord validi per la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. Oltre all'attaccante che attualmente gioca in Turchia, anche Romagnoli, De Sciglio, Frattesi e Zaccagni, sono tra i giocatori che si stanno giocando la possibilità di rientrare nel gruppo dai convocati da underdog. Niente da fare invece per Matteo Politano. Rischia di restare fuori di convocati Pellegrini, mentre a centrocampo ha guadagnato diverse posizioni Tonali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.