Nel Napoli tutti fanno gol: dai 10 di Osimhen a JJ e Di Lorenzo, già in 14 a segno

Il Napoli è una vera e propria cooperativa del gol. In questa stagione, infatti, gli azzurri hanno mandato a segno 14 calciatori diversi, tra cui anche parecchi difensori, da cui sono arrivati ben 7 centri. Osimhen è il bomber stagionale con 10 reti realizzate, seguito da Mertens a 9, poi Insigne e Zielinski insieme a 7 sul gradino più basso del podio.

Giù dal podio

Al quarto posto si trova Elmas, 6 reti, seguito dal tandem Lozano-Fabian, a quota 5. Si passa poi per Petagna (4), per la sorpresa Rrahmani (3), poi Politano, Koulibaly e Ounas (2), infine gioia anche per Juan Jesus e Di Lorenzo (1). A sottolineare il dato è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.