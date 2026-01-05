Neres e il dettagli della Gazzetta: "In stampelle, ma appariva sereno"

"La caviglia interessata è quella sinistra, indicata subito da David ai sanitari. La conferma è arrivata anche nel tardo pomeriggio, grazie ad alcuni video circolati sul web". Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola si parla dell'infortunio occorso al brasiliano contro la Lazio, con la rosea che fornisce un ulteriore dettaglio.

"Quando la squadra è sbarcata alla stazione di Napoli Afragola, ad accoglierla c’erano numerosi tifosi e altrettanti cellulari pronti a riprendere il rientro in città di Neres. A differenza di quanto visto a Roma, però, a Napoli il brasiliano si reggeva su una sola stampella. Zoppicava, certo, ma appariva “sereno”, e chissà che con il passare delle ore la situazione non sia ulteriormente migliorata".