Neres recupera? Gazzetta: "Dal volto sofferente è più fuori che dentro!"
Se le facce esprimono stati d’animo, David Neres è più fuori che dentro Inter-Napoli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che a spiegarlo è il volto sofferente per quel dolorino che ancora avverte. C’è una piccola speranza e - scrive il quotidiano sportivo - si capirà stamattina se esisteranno o no le condizioni per portare Neres a Milano:
"Ma se per caso il brasiliano dovesse superare l’esame definitivo, e desse parere favorevole, Antonio Conte lo trascinerebbe sull’aereo, fosse anche per tenerselo in panchina. Al fianco di Beukema che rientrerà, assieme a Vergara. E con il sogno di svegliarsi domenica e scoprire che Neres sta proprio bene. Ma la realtà, alla vigilia, è ancora diversa".
