Neres recupera per l'Inter? C'è la notizia da Castel Volturno
Come sta David Neres? E, soprattutto, riuscirà a recuperare per la partita di domenica a Milano contro l'Inter? Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "La speranza l’ha alimentata Conte mercoledì: «Per l’Inter potremmo recuperare Neres…». Poche parole, con un significato enorme. Prima considerazione: David sta meglio e questo basta a far crescere la fiducia. Seconda considerazione: in questo nuovo Napoli disegnato attorno al suo talento, la sua presenza è fondamentale per accendere la spinta offensiva azzurra.
Neres ha caratteristiche uniche, con un calcio “bailado” fatto di dribbling, strappi e sterzate. Conte lo ha accentrato di più, come un vecchio 10, dandogli maggior libertà. E David ha ringraziato, ritrovando il gol con l’Atalanta che mancava da 322 giorni e poi giocando sempre col turbo inserito: gol partita alla Roma, assist contro la Juve, tre reti in Supercoppa. All’andata giocò da falso nove, ora resta in dubbio. Ma con grande voglia di esserci".
