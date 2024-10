Neres-show, pioggia di 7 sui quotidiani: "Già 4 assist e 2 gol, è il simbolo della concorrenza"

vedi letture

Chiude i conti con il gol del 3-1 David Neres. Ancora una volta il calciatore del Napoli risulta decisivo entrando dalla panchina. "Il simbolo della concorrenza nelle squadre di Conte - riporta la Gazzetta dello Sport -. Entra per Kvara e in un quarto d’ora segna un gol e ne sfiora un altro. Che corsa". "Quando gioca lascia il segno - scrive Tuttosport -. Chiude una partita complicata con un mancino preciso: già 4 assist e 2 gol".

"Eccolo, lo spaccapartite: stavolta non è assist, ma gol dopo 6 minuti di gioco. Una freccia, micidiale nell’uno contro uno. Impatto tremendo" è l'analisi del Corriere dello Sport. Questo il commento di TMW: "La sua freschezza serviva. Serviva eccome. Si toglie la soddisfazione di realizzare la prima rete in Serie A". "Non è un calciatore - si legge su TuttoNapoli.net - ma un forno sempre acceso: entra e chiude la gara".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: sv

TuttoNapoli.net: 7