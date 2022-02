Nessun azzurro come Insigne in Europa: ha già segnato al Barça e ad altri 4 top club

Quella di stasera potrebbe essere l'ultima apparizione di Lorenzo Insigne in Europa con la maglia del Napoli.

Quella di stasera potrebbe essere l'ultima apparizione di Lorenzo Insigne in Europa con la maglia del Napoli, visto che a fine stagione potrebbe andar via. Ma in notti così il capitano sa come esaltarsi, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "In Europa è il giocatore che ha lo score migliore: ha già fatto gol oltre al Barcellona, due anni fa, al Manchester City, al Psg, al Liverpool e al Real Madrid. Il «falso» dieci è chiamato a rompere gli schemi nella partita che vale tutto, nella gara da dentro o fuori".