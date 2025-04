Nessun calo fisico: Conte oggi analizzerà i motivi del crollo nella ripresa

vedi letture

Come sottolinea il Corriere dello Sport, i cali del Napoli sei secondi tempi non può essere imputato a motivazioni fisiche.

Dal punto di vista strettamente fisico, per amore di verità, anche nella ripresa il Napoli ha corso fino all’ultimo minuto, e ciò significa che la squadra non s’è sbriciolata atleticamente. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i cali del Napoli sei secondi tempi non può essere imputato a motivazioni fisiche.

"L’inconsistenza offensiva e il tramonto delle pressioni, delle transizioni e della lucidità di uscire dal pressing sia lanciando lungo verso Lukaku sia sfruttando l’ampiezza ammirate nel primo tempo, però, significano qualcosa. Conte e la squadra analizzeranno tutto oggi alla ripresa, è ovvio, ma in attesa delle sette tappe finali restano i calcoli: 6 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 9; 2 punti tra Udinese, Como e Venezia. Cinque vittorie in meno contro gli stessi avversari rispetto all’andata. Ecco perché oggi il Napoli insegue l’Inter a -3".