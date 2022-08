Nessuno come Kvaratskhelia in quasi cento anni di storia del Napoli

Nessuno come Khvicha Kvaratskhelia in quasi cento anni di storia del Napoli (96 per la precisione)

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno come Khvicha Kvaratskhelia in quasi cento anni di storia del Napoli (96 per la precisione). È il primo giocatore debuttante del club a segnare almeno 3 gol nelle prime due partite in un campionato di Serie A degli azzurri. Se poi ci mettete che ha soli 21 anni, scoprirete che anche chi ci è riuscito - non al debutto - era decisamente più grande di età del georgiano, per il quale queste due gare sono state il battesimo anche nel calcio occidentale, visto che finora aveva giocato in Georgia e Russia. Insomma il nuovo KK del Napoli non teme confronti storici. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.