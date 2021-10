Nessuno come Osimhen: media-gol mozzafiato, meglio anche di Immobile e Dzeko!

"Proviamo a fare un gioco. Prendiamo i 9 calciatori che guidano la classifica dei bomber in serie A e vediamo chi può essere considerato il vero re della categoria in questo abbrivio di stagione. Ladies and gentlemen, the winner is Victor Osimhen". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che stila una speciale classifica di prolificità sul rapporto minuti giocati/gol:

"Victor ha segnato 7 reti in otto partite, 6 di campionato e 2 di Europa League con una media realizzativa da urlo: un gol ogni 81 minuti. Gli basta meno di un match per fare gol e nessuno tra gli avversari può vantare lo stesso ritmo. A inseguirlo a sorpresa Mattia Destro con 4 gol in 5 partite, tutte di campionato e con la media di una rete ogni 90’. Quindi il capocannoniere Ciro Immobile, 6 gol in 8 partite, tutti nelle 6 gare di campionato, con la media di una rete ogni 102’".