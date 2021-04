Nessuno in Europa come il Napoli per tiri da fuori: azzurri meglio di Bayern e Man City

In questo campionato il Napoli ha segnato bene 73 reti, di cui 20 realizzate con tiri da fuori area. Nessuno nei Top 5 campionati calcia di più da fuori area. Una statistica che vede il Napoli primeggiare in Europa, come scrive Tuttosport: "Nella specifica graduatoria, gli azzurri sono in testa, con 16,8 conclusioni di media per singola gara, a pari punti con l’Atalanta. Dietro di loro il Bayern (16,7), il Lipsia (16), il Lione (15,8) ed il Manchester City (15,7)".