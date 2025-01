Niente più addio: il Napoli ha preso una decisione su Juan Jesus

Gennaio sta entrando nel vivo, tra entrate e uscite. A fare il punto della situazione su alcuni degli affari in ballo in casa Napoli in questa sessione invernale è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Domenica, ad esempio, occhi puntati su Daniele Ghilardi, giovanissimo centrale dell’Hellas Verona, classe 2003, osservato speciale al Maradona. Le parole di Spinazzola dopo Fiorentina-Napoli lasciano aperte le porte dell’addio.

Proprio i viola sono in pressing, ma non solo. Valigia pronta per Folorunsho: nei prossimi giorni si perfezionerà la sua cessione alla Viola. Con Juan Jesus tolto dal mercato, può partire Rafa Marin che piace al Como e al Villarreal. Zerbin andrà al Venezia" si legge sul quotidiano oggi in edicola.