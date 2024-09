"Non conoscevo il numero": quando David Neres rischiò la chiamata del Brasile

"Spariscono assi e re come il pallone: dribbling pazzesco, velocità della luce nel piede sinistro, il vezzo dell’assist, la voglia di ritrovare i gol"

David Neres, funambolo brasiliano in campo e fuori. Il Corriere dello Sport ricorda alcuni episodi simpatici che riguardano la carriere dell'esterno del Napoli: "All’Ajax, una volta, si presentò in conferenza con i capelli viola, e nel 2019 non rispose al telefono a Tite, all’epoca ct del Brasile, che voleva avvisarlo della convocazione. «Non conoscevo il numero», disse. Poi, dopo un messaggio su WhatsApp, lo richiamò: et voilà. Carta c’è, carta non c’è: non ama i videogiochi ma preferisce i giochi di prestigio.

Spariscono assi e re come il pallone: dribbling pazzesco, velocità della luce nel piede sinistro, il vezzo dell’assist, la voglia di ritrovare i gol come ai tempi dell’Ajax, dei trofei e della semifinale di Champions. Raggiunta ipnotizzando l’Europa ed eliminando anche la Juve nei quarti: ad Amsterdam fece gol e a Torino festeggiò la qualificazione. Ottimo memo verso la prossima di campionato".