"Non era rigore", CorSera su Insigne: "Poteva evitare, è sembrato un vanto e un'offesa verso i granata"

Le telecamere di Dazn hanno ripreso Insigne dire a Mertens che non era rigore quello ricevuto domenica. A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Sarebbe stato opportuno star zitti anche di fronte al rigore generoso concesso dall’arbitro Pairetto (ci può stare ed è stato riconosciuto da tutte le cronache della partita), invece Insigne ha voluto (forse) farne un punto di vanto, stando ad un altro labiale catturato dalle telecamere di Dazn e finito nei circuiti web dei tifosi della Salernitana. «Non era rigore, e io ho fatto gol»: era in mezzo al campo e lo sussurrava al compagno Mertens. Poteva evitarlo? Sì, nel rispetto verso la tifoseria granata, che ha interpretato quell’esternazione come un’offesa. Insigne è così".