"Non ha mai rifiutato Napoli: Gazzetta e la verità su Politano

Non ho mai rifiutato Napoli. Lo ha ribadito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Matteo Politano, lo conferma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l’esterno offensivo abbia accettato la corte del Napoli senza la minima esitazione.

L’idea dell’attaccante è quella di rilanciarsi dopo il brutto periodo vissuto con Antonio Conte all’Inter, con un modulo che di fatto lo escludeva. Il passaggio al Napoli, ai tempi del Sassuolo nel gennaio 2018, era saltato solo per problemi legati alla documentazione e non per la volontà del calciatore”.