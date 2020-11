"Non me ne frega niente di Jorge": Gattuso ed il retroscena sulla punizione a Ghoulam

"Non me ne frega niente di Jorge!". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un retroscena relativo a Rino Gattuso ed alla sua scelta di punire Faouzi Ghoulam (insieme a Mario Rui) nella trasferta contro il Bologna.

"C’è un aspetto non secondario in questa vicenda, se si guarda a come in genere ci si regola nel mondo del calcio. Ghoulam - che percepisce un ingaggio (scadenza 2022) di 2,4 milioni di euro a stagione - ha come agente il super procuratore portoghese Jorge Mendes, che per inciso sarebbe lo stesso di Gattuso. Il quale all’interno del centro di Castel Volturno ha urlato forte chiaro: "Non me ne frega niente di Jorge". Non una rottura col suo agente, ma il portoghese sa benissimo di che pasta è fatto Rino e si guarda bene dall’intervenire, dal fare ingerenze. Aspetti non di poco conto, perché così i giocatori capiscono che non c’è realmente alcun tipo di particolarità e che l’allenatore non si fa condizionare dai nomi e manco dai soldi, visto che la maggior parte dei giocatori percepiscono un ingaggio superiore al suo".