Non solo Anguissa: contro la Roma potrebbe tornare anche Di Lorenzo

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile doppio rientro prezioso per il Napoli in vista della gara di lunedì contro la Roma, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il rientro di Anguissa può rappresentare una forza in più a centrocampo, la zona nevralgica dove è maturata la sconfitta con la Viola. Contro la Roma al Maradona, nel giorno di Pasquetta, potrebbe rientrare anche Di Lorenzo".