Non solo De Bruyne: Manna punta ad altri due nomi per il centrocampo

Non solo De Bruyne nei piani di mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport, che ritiene ormai il belga ad un passo, scrive anche delle altre operazioni che possono diventare calde in casa Napoli. I nomi sono quelli Lewis Ferguson, scozzese del Bologna che è un pallino ormai da tempo, e Kenneth Taylor dell'Ajax, avvicinato già 5 mesi fa.

Per l'attacco il prescelto è Jonathan David, il cui entourage è stato incontrato in tempi recenti. Poi gli è stato permesso di gustarsi la città, di prendersi un periodo per riflettere e valutare tutte le offerte sul tavolo. Infine non sono da dimenticare Alejandro Garnacho, in rotta con il Manchester United, e Noa Lang, che continua ad avere un suo perche spiega la rosea.