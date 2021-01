Non solo fiducia a Gattuso: ADL ha comunicato alla squadra pagamento stipendi

Non solo fiducia a Gattuso, ma anche il pagamento degli ultimi stipendi. Giornata importante quella di ieri per De Laurentiis a Castel Volturno. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "De Laurentiis, insieme con il suo vice, il figlio Edoardo, e l’ad Andrea Chiavelli, si è trattenuto a cena con l’allenatore e non ha salutato solo la squadra, ma le ha comunicato di aver pagato gli stipendi 2020".